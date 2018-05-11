Подменил две старинные монеты на «дешёвку» в антикварной лавке житель Новосибирска

Молодой человек в антикварном магазине подменил ценные монеты пустышками и был таков; однако полицейским удалось его настичь.

Предприимчивый парень тихо и интеллигентно обокрал антикварный магазин. Придя в салон на улице Героев труда, молодой человек попросил показать ему редкие лоты. Улучив момент, он заменил две дорогие старинные монеты 1897 и 1899 годов выпуска на похожие, но не представляющие ценности медяки. А «мечты нумизмата» отнёс в соседнюю антикварную лавку, где выручил за них 72 тысячи рублей.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 21-летний житель микрорайона Шлюз», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ(Кража). В данное время они проводят беседы с предполагаемым вором и устанавливают местонахождение похищенных монет.

Напомним, жена экс-директора ЛУКОЙЛа Валентина Иванова Лиза Адаменко 8 мая стараниями мелких воришек лишилась двух дорогих сумок, пока спала в подъезде.