Посетителей «МЕГИ» эвакуировали из-за горящего шкафа в Новосибирске

75 пожарных приехали на сообщение о возгорании в «Икеа Дом» в торговом центре Новосибирска — огонь повредил лишь один квадратный метр ТЦ.

Сообщение о возгорании в «Икеа Дом» в ТЦ «МЕГА» в Кировском районе Новосибирска поступило 10 мая в 20:50. На тушение пожара привлекли 23 единицы техники и 75 человек личного состава.

На момент прибытия сотрудников горения в торговом центре не было. 150 человек самостоятельно эвакуировались ещё до приезда пожарных — никто не пострадал.

«Возгорание было ликвидировано сотрудниками охраны ТЦ. В результате пожара в торговом зале огнём повреждён мебельный шкаф на площади один квадратный метр», — сообщила пресс-служба МЧС Новосибирской области.

Напомним, в мае более 50 спасателей тушили пожар во дворце спорта в Красноярске.