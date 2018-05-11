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Посетителей «МЕГИ» эвакуировали из-за горящего шкафа в Новосибирске

 11 мая, 09:48
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Посетителей «МЕГИ» эвакуировали из-за горящего шкафа в Новосибирске
фото пресс-службы МЧС НСО

75 пожарных приехали на сообщение о возгорании в «Икеа Дом» в торговом центре Новосибирска — огонь повредил лишь один квадратный метр ТЦ.

Сообщение о возгорании в «Икеа Дом» в ТЦ «МЕГА» в Кировском районе Новосибирска поступило 10 мая в 20:50. На тушение пожара привлекли 23 единицы техники и 75 человек личного состава.

На момент прибытия сотрудников горения в торговом центре не было. 150 человек самостоятельно эвакуировались ещё до приезда пожарных — никто не пострадал.

«Возгорание было ликвидировано сотрудниками охраны ТЦ. В результате пожара в торговом зале огнём повреждён мебельный шкаф на площади один квадратный метр», — сообщила пресс-служба МЧС Новосибирской области.

Напомним, в мае более 50 спасателей тушили пожар во дворце спорта в Красноярске.

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