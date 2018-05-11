После стрельбы в барабинском колледже в новосибирских школах усилят безопасность

Врио губернатора Новосибирской области из-за инцидента в колледже распорядился усилить меры безопасности в образовательных учреждениях региона.

Трагедия произошла 10 мая в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина: студент первого курса во время занятий ранил из ружья однокурсника, после чего свёл счёты с жизнью.

В связи с произошедшим врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников отменил запланированные рабочие поездки и срочно вылетел в Барабинск. В течение дня он работал на месте инцидента, провёл совещание по усилению мер безопасности в образовательных учреждениях и дал соответствующие поручения профильным органам власти, которые взяли ситуацию на особый контроль.

«Как сообщил врио заместителя Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, в ближайшее время по поручению главы региона Андрея Травникова состоится внеочередное заседание областной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

На заседании проанализируют причины произошедшей ситуации и выработают меры по усилению профилактики подобных происшествий в учебных учреждениях.

Напомним, по предположениям, барабинский стрелок запланировал покушение на однокурсников, чтобы стать знаменитым.