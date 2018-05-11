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Пропавший по дороге домой школьник найден в Новосибирске

 11 мая, 14:43
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Пропавший по дороге домой школьник найден в Новосибирске
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

14-летний Егор Истомин пропал по дороге из школы домой — спустя сутки его нашли живым.

10 мая около 17:00 14-летний Истомин Егор пропал на остановке «Гостиница Северная» в Дзержинском районе Новосибирска. На следующий день 11 мая после полудня появилась информация, что мальчик найден.

«Известно, что подросток после школы поехал в магазин, с другом расстались в 17:00 на вышеназванной остановке. После 17:00 его телефон стал не доступен. Конфликтов в семье не было», — сообщали в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтёры поискового отряда в Новосибирске «Маяк» благодарят всех за помощь.

Напомним, в апреле пропавшую по пути в школу девочку искали в Новосибирске.

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