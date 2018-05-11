Раненный барабинским стрелком подросток переведён из реанимации

18-летнего Дмитрия Б., получившего ранение в плечо во время стрельбы в барабинском колледже, доставили из ЦРБ в Новосибирскую областную клиническую больницу; остальные пострадавшие останутся в районном медучреждении до 14 мая.

Как сообщает ТАСС, врачи районной больницы рассказали о состоянии несовершеннолетних, которые получили переломы ног, выпрыгивая из окон. Постарадавшие останутся в Барабинской больнице до 14 мая.

«Мальчик с огнестрельным ранением в четверг переведен в областную клиническую больницу. У ребят с переломами состояние в норме, лежать будут до понедельника», — сообщили изданию в медучреждении.

Тем временем региональный СК ведёт расследование дела: следователи опрашивают свидетелей, проверяют родственников и преподавателей колледжа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», назначено множество экспертиз.

Как выяснил журналист Сиб.фм, Илья И. в соцсети «ВКонтакте» состоял в нескольких группах, посвящённых оружейной тематике, а также во множестве сообществ нацистского уклона, которые содержат материалы, запрещённые в России — экстремистские.

Ещё парень репостил у себя на странице картинки с оружием и патронами, а также публикации экстремистского характера.

Напомним, инцидент произошёл утром 10 мая в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина — студент первого курса во время занятий выстрелил из ружья в однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством.