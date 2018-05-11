5 баллов
+16 °C

Раненный барабинским стрелком подросток переведён из реанимации

 11 мая, 12:18
были упомянуты
подходящие темы
Раненный барабинским стрелком подросток переведён из реанимации
фото предоставлено пресс-службой СК по Новосибирской области

18-летнего Дмитрия Б., получившего ранение в плечо во время стрельбы в барабинском колледже, доставили из ЦРБ в Новосибирскую областную клиническую больницу; остальные пострадавшие останутся в районном медучреждении до 14 мая.

Как сообщает ТАСС, врачи районной больницы рассказали о состоянии несовершеннолетних, которые получили переломы ног, выпрыгивая из окон. Постарадавшие останутся в Барабинской больнице до 14 мая.

«Мальчик с огнестрельным ранением в четверг переведен в областную клиническую больницу. У ребят с переломами состояние в норме, лежать будут до понедельника», — сообщили изданию в медучреждении.

Тем временем региональный СК ведёт расследование дела: следователи опрашивают свидетелей, проверяют родственников и преподавателей колледжа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», назначено множество экспертиз.

Как выяснил журналист Сиб.фм, Илья И. в соцсети «ВКонтакте» состоял в нескольких группах, посвящённых оружейной тематике, а также во множестве сообществ нацистского уклона, которые содержат материалы, запрещённые в России — экстремистские.

Ещё парень репостил у себя на странице картинки с оружием и патронами, а также публикации экстремистского характера.

Напомним, инцидент произошёл утром 10 мая в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина — студент первого курса во время занятий выстрелил из ружья в однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 8 мая, 11:05 • статья

Маскарада не будет

Корреспондент Сиб.фм выяснял, почему гражданская инициатива по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, достигшая статуса международного общественного движения, рискует потерять первоначальный смысл
 26 марта, 14:34 • статья

Доживать до онкологии

Вы в Новосибирске, и у вас диагностировали рак. Что делать? Чего можно ждать от государства и как вообще себя вести? Корреспондент Сиб.фм разобрался в вопросе и надеется, что эта информация никогда вам не пригодится.
 19 марта, 12:16 • статья

Полис и немножко нервно

Когда в последний раз вы пользовались полисом ОМС? Уверены, что знаете все его возможности? Корреспондент Сиб.фм собрал комментарии экспертов и выяснил, какие условия получения бесплатной медицинской помощи действуют в современной России и почему нужно платить за целые простыни.
самое популярное
 28 апреля, 14:22 • новость

Пьяную дебоширку вышвырнули из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина вместе со своей подругой заставила парня уступить ей место, а после «победы» устроила истерику в автобусе.
 7 мая, 16:50 • новость

Потерявший семью в «Зимней вишне» житель Кемерово даст пресс-конференцию в Москве

Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и троих детей в пожаре в кемеровском ТЦ, стал общественником-энтузиастом; 10 мая он обнародует результаты собственного расследования о трагедии.
 2 мая, 17:34 • новость

WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года

Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram, сообщает «Звезда» со ссылкой на экспертов портала akket.com.
 9 мая, 10:07 • новость

С помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО

Житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.
 3 мая, 06:04 • новость

В эфир вышла новосибирская серия «Следствие вели...»

Серия документального цикла «Следствие вели...» с Леонидом Каневским вышла в эфир телеканала НТВ; для создания фильма съёмочная группа приезжала в Новосибирск.

О чём не принято говорить

 10 мая, 11:02 • колонка
Наталья Бортник
журналист
Знаток малых театральных площадок Новосибирска Наташа Бортник специально для Сиб.фм рассказала, как танцует о насилии команда театра Синестетика.