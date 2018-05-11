За спасение из огня двоих детей и собаки наградили автоинспекторов в НСО

В нерабочее время в посёлке Новосибирской области лейтенанты Николай Чалпан и Алексей Александров забрались в горящее здание и спасли от смерти малышей восьми и четырёх лет.

Сотрудников ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Каргатский» старшего лейтенанта полиции Николая Чалпана и лейтенанта полиции Алексея Александрова наградят ведомственными медалями «За смелость во имя спасения».

В Каргате в нерабочее время полицейские заметили чёрный дым, поднимающийся над одним из строений. Подбежав ближе, Николай Чалпан и Алексей Александров увидели, что горят веранда и крыша деревянного трёхквартирного дома. А в окнах были видны испуганные маленькие дети.

«Лейтенант полиции разбил стекло, проник в задымлённое помещение и передал четырёхлетнюю девочку и восьмилетнего мальчика подоспевшему коллеге, а затем помог выбраться их маме. Также инспекторы спасли собаку, которая была привязана к горящей веранде», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные расчёты и медицинская бригада. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям полицейских никто не пострадал.

«Приказ о награждении отличившихся сотрудников, проявивших лучшие профессиональные и человеческие качества в экстремальной ситуации, уже подписан», — рассказала Ирина Волк.

Напомним, в декабре 2017 года наградили спасшего людей после взрыва в доме Усть-Кута Иркутской области.