За спасение из огня двоих детей и собаки наградили автоинспекторов в НСО
11 мая, 15:52
В нерабочее время в посёлке Новосибирской области лейтенанты Николай Чалпан и Алексей Александров забрались в горящее здание и спасли от смерти малышей восьми и четырёх лет.
Сотрудников ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Каргатский» старшего лейтенанта полиции Николая Чалпана и лейтенанта полиции Алексея Александрова наградят ведомственными медалями «За смелость во имя спасения».
В Каргате в нерабочее время полицейские заметили чёрный дым, поднимающийся над одним из строений. Подбежав ближе, Николай Чалпан и Алексей Александров увидели, что горят веранда и крыша деревянного трёхквартирного дома. А в окнах были видны испуганные маленькие дети.
«Лейтенант полиции разбил стекло, проник в задымлённое помещение и передал четырёхлетнюю девочку и восьмилетнего мальчика подоспевшему коллеге, а затем помог выбраться их маме. Также инспекторы спасли собаку, которая была привязана к горящей веранде», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные расчёты и медицинская бригада. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям полицейских никто не пострадал.
«Приказ о награждении отличившихся сотрудников, проявивших лучшие профессиональные и человеческие качества в экстремальной ситуации, уже подписан», — рассказала Ирина Волк.
Напомним, в декабре 2017 года наградили спасшего людей после взрыва в доме Усть-Кута Иркутской области.