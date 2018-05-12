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Автограф Лазарева оказался самым дешёвым среди участников «Евровидения»

 12 мая, 10:03
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Автограф Лазарева оказался самым дешёвым среди участников «Евровидения»
фото из фан-группы Сергея Лазарева в соцсети «ВКонтакте»

Накануне финала международного конкурса песни сервис объявлений «Юла» выяснил, автограф кого из участников «Евровидения» пользователи оценивают дороже всего.

Самым доступным для приобретения на «Юле» стал автограф Сергея Лазарева — призёра «Евровидения» 2016 года. Стоимость его подписи варьируется от 300 рублей в Самаре до 3000 рублей в Москве. А самым дорогим лотом, выставленным на «Юле», стали автографы группы «Тату». Девушки выступали в Риге в 2003 году с песней «Не верь, не бойся не проси» и заняли третье место. Их подписи оцениваются в 30 000 рублей.

«Автограф Димы Билана, единственного российского победителя конкурса, можно приобрести от 500 до 5 000 рублей. Продавец из Саратова утверждает, что ей посчастливилось встретить певца перед „Евровидением“ в компании общих друзей», — сообщила пресс-служба «Юлы».

Автограф победителя «Евровидения» 1990 года, популярного итальянского певца и композитора Тото Кутуньо, москвич оценил всего в 1 500 рублей. А вот автограф одной из солисток шведской группы ABBA, которая заняла первое место в 1974 году — Агнеты Фельтског — продают за 4 000 рублей. Свою подпись певица поставила на открытке, выпущенной ограниченным тиражом после выхода альбома «My Colouring Book» в 2004 году.

«В 1995 году на „Евровидении“ Россию представлял Филипп Киркоров и занял 17 место. В столице ценители творчества артиста могут приобрести его автограф на виниловой пластинке за 15 000 рублей. Но на „Юле“ есть и более доступные предложения. Например, в Ростове-на-Дону роспись певца оценили в 5 000 рублей. А вот автограф участницы конкурса песни 1997 года, бывшей супруги Филиппа Киркорова Аллы Пугачевой в Нижнем Новгороде продают всего за 500 рублей», — отметила пресс-служба «Юлы».

Напомним, в апреле исследование «Юлы» показало, что большинство жителей Новосибирска продают джаз на виниловых пластинках.

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