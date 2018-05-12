Автограф Лазарева оказался самым дешёвым среди участников «Евровидения»

Накануне финала международного конкурса песни сервис объявлений «Юла» выяснил, автограф кого из участников «Евровидения» пользователи оценивают дороже всего.

Самым доступным для приобретения на «Юле» стал автограф Сергея Лазарева — призёра «Евровидения» 2016 года. Стоимость его подписи варьируется от 300 рублей в Самаре до 3000 рублей в Москве. А самым дорогим лотом, выставленным на «Юле», стали автографы группы «Тату». Девушки выступали в Риге в 2003 году с песней «Не верь, не бойся не проси» и заняли третье место. Их подписи оцениваются в 30 000 рублей.

«Автограф Димы Билана, единственного российского победителя конкурса, можно приобрести от 500 до 5 000 рублей. Продавец из Саратова утверждает, что ей посчастливилось встретить певца перед „Евровидением“ в компании общих друзей», — сообщила пресс-служба «Юлы».

Автограф победителя «Евровидения» 1990 года, популярного итальянского певца и композитора Тото Кутуньо, москвич оценил всего в 1 500 рублей. А вот автограф одной из солисток шведской группы ABBA, которая заняла первое место в 1974 году — Агнеты Фельтског — продают за 4 000 рублей. Свою подпись певица поставила на открытке, выпущенной ограниченным тиражом после выхода альбома «My Colouring Book» в 2004 году.

«В 1995 году на „Евровидении“ Россию представлял Филипп Киркоров и занял 17 место. В столице ценители творчества артиста могут приобрести его автограф на виниловой пластинке за 15 000 рублей. Но на „Юле“ есть и более доступные предложения. Например, в Ростове-на-Дону роспись певца оценили в 5 000 рублей. А вот автограф участницы конкурса песни 1997 года, бывшей супруги Филиппа Киркорова Аллы Пугачевой в Нижнем Новгороде продают всего за 500 рублей», — отметила пресс-служба «Юлы».

Напомним, в апреле исследование «Юлы» показало, что большинство жителей Новосибирска продают джаз на виниловых пластинках.