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Новосибирский Левша сделал кубок ЧМ по футболу на срезе макового зёрнышка

 12 мая, 11:10
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Новосибирский Левша сделал кубок ЧМ по футболу на срезе макового зёрнышка
фото предоставлено организаторами тура

Позолоченная копия кубка высотой 2 миллиметра красуется на постаменте из макового семечка.

«Кубок выполнен по комбинированной технологии: сделан из красителя и покрыт золотом путём напыления. Высота у него два миллиметра и располагается он на срезе макового зёрнышка», — сообщил ТАСС Анискин.

Сложность работы заключалась в необходимости точно повторить оригинал, признался информагентству мастер.

Кубок завершил серию новосибирского мастера, посвященную чемпионату мира по футболу, который с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдёт в 11 городах РФ. Ранее Анискин презентовал изображение официальной эмблемы ЧМ-2018 на срезе рисового зёрнышка и объёмную фигуру талисмана чемпионата — волка Забиваки — высотой всего 1,5 миллиметра.

Оригинальный кубок чемпионата мира по футболу FIFA выполнен из чистого золота, весит 6,142 киллограмма и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках.

Владимир Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке.

Напомним, 5 мая Кубок Чемпионата мира по футболу приехал в Новосибирск.

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