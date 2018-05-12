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Порезал ножом директора выпускник сельской школы в Забайкальском крае

 12 мая, 12:04
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Порезал ножом директора выпускник сельской школы в Забайкальском крае
фото с сайта pixabay.com

Парень из села Новоберёзовское Забайкальского края накануне Дня Победы нанёс несколько ножевых ранений директору местной школы; опознать нападавшего удалось по следам от кроссовок.

В ночь на 8 мая в Шилкинскую центральную больницу с ножевыми ранениями доставили директора школы из села Новоберёзовское.

«Сотрудники полиции установили злоумышленника. Им оказался совершеннолетний выпускник сельской школы», — рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Забайкалью.

Как удалось выяснить полицейским, 18-летний парень ночью пришёл к дому педагога. Когда мужчина открыл калитку, бывший ученик напал и несколько раз ударил его ножом. Причиной, предположительно, послужило недовольство ученика характеристикой, которую ему написал директор.

Опознать нападавшего удалось по следам от кроссовок. Полиция расценивает его действия как покушение на убийство.

«Полиция взяла у него показания, а потом отпустила», — рассказала Тайге.инфо замглавы села Елена Большакова.

Напомним, 10 мая студент барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. Лунина ворвался в учебный кабинет посреди занятия, несколько раз выстрелил в однокурсников и покончил с собой.

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