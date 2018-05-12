Принцессу ищет работодатель на новосибирском сервисе «Зарплата.ру»

Необычное объявление о работе появилось в Новосибирске: королевство «Выбери Радио» приглашает Золушек.

На сайте «Зарплата.ру» в Новосибирске ищут Принцессу, правда, с пометкой в скобочках — «менеджер продаж». Королевство «Выбери Радио» приглашает к себе Золушку, при этом размер ноги для них совсем не важен.

«Требования: трудолюбие, упорство, желание стать Принцессой. Приветствуется опыт активных продаж», — написали в объявлении.

Золушке обещают заплату от 30 до 80 тысяч рублей, служебную карету, соц.пакет, самые модные балы и премьеры за счёт работодателя, а также добрую мачеху.

Напомним, в апреле исследователи «Зарплаты.ру» выяснили, что каждый третий житель Новосибирска шутит над коллегами.