Принцессу ищет работодатель на новосибирском сервисе «Зарплата.ру»
12 мая, 09:11
фото с сайта pixabay.com
Необычное объявление о работе появилось в Новосибирске: королевство «Выбери Радио» приглашает Золушек.
На сайте «Зарплата.ру» в Новосибирске ищут Принцессу, правда, с пометкой в скобочках — «менеджер продаж». Королевство «Выбери Радио» приглашает к себе Золушку, при этом размер ноги для них совсем не важен.
«Требования: трудолюбие, упорство, желание стать Принцессой. Приветствуется опыт активных продаж», — написали в объявлении.
Золушке обещают заплату от 30 до 80 тысяч рублей, служебную карету, соц.пакет, самые модные балы и премьеры за счёт работодателя, а также добрую мачеху.
Напомним, в апреле исследователи «Зарплаты.ру» выяснили, что каждый третий житель Новосибирска шутит над коллегами.