Развивать социальную поддержку предлагают жителям Новосибирской области

Андрей Травников призвал жителей принять участие в разработке социально-экономической стратегии развития региона; врио главы Новосибирской области лично контролирует этот процесс.

С целью вернуть Новосибирской области лидирующие позиции в стране и стать базовым регионом в реализации президентских инициатив, в регионе разрабатывается стратегия социально-экономического развития. Для того, чтобы учесть в ней реальные жизненные интересы жителей региона, в проекте призывают участвовать всех желающих.

«Работая над стратегией, мы будем опираться на мнение экспертов, мнение наших учёных, на общественные институты, мнения жителей области. И чем шире будет организована работа по сбору предложений, тем большее количество идей о том, как новосибирцы видят развитие региона, мы получим. Безусловно, все предложения будут собраны, рассмотрены и учтены», — заявил Андрей Травников.

11 мая Травников проинспектировал МФЦ Зыряновский, на базе которого начат сбор предложений новосибирцев в главный стратегический документ области.

Глава области проинспектировал организацию работы по сбору предложений граждан, ознакомился с некоторыми поступившими предложениями, побеседовал с новосибирцами, которые пришли в МФЦ, чтобы внести свои идеи в стратегию.

«Наиболее важные аспекты развития для жителей Новосибирской области — вопросы социальной поддержки, социальной справедливости. Это очень актуально — президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию обратил особое внимание именно на эти вопросы», — подчеркнул Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов о наиболее важных вопросах, поступивших от жителей.

Глава региона дал поручение организовать обратную связь для новосибирцев, внёсших свои предложения, и сделать доступной информацию о том, сколько анкет обработано за неделю в каждом филиале МФЦ, а также сообщать, какие предложения чаще всего в них встречаются.

«Новосибирцы должны видеть, что их предложения оперативно обрабатываются, а не складируются», — подчеркнул глава региона Андрей Травников.

Напомним, на губернаторском приёме для ветеранов ВОВ, прошедшем 4 мая, Андрей Травников спросил у гостей совета, как развивать регион.

