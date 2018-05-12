Реабилитировавших нацизм красноярских подростков проверит СК

скриншот из видео в группе «нетипичный красноярск» в соцсети «вконтакте»

Авторов скандального видео, где молодой человек в День Победы в Красноярске взял с мемориала гвоздику и подарил девушке, проверяет краевой следственный комитет.

Краевой следственный комитет начал проверку сообщения местных СМИ. На одном из информационных сайтов было опубликовано видео, сделанное 9 мая. На кадрах молодой человек подошёл к монументу «Журавли моей славы», взял у его подножия гвоздику и подарил своей спутнице, снимавшей видео. Девушка за кадром, хихикая, сказала: «Данила по моей просьбе купил мне цветы по акции».

В следующем фрагменте подростки появились в кадре вдвоём. Они нюхали цветок и говорили «так пахнут деды».

Видео увидел старший помощник руководителя СУ СКР по Красноярскому краю. По результатам мониторинга следователи начали проверку.

«Находясь возле памятника, молодой человек и девушка, которая была с ним рядом, оскорбительно отзывались о ветеранах Великой Отечественной войны, снимая происходящее на видео, которое затем попало в интернет», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю.

В действиях молодых людей следователи усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьёй 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

«Уже 10 мая аккаунт девушки найти в соцсети не удалось. Скорее всего, красноярка из-за огласки удалила свой аккаунт», — написали модераторы группы «Нетипичный Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в декабре 2017 года вандалы развели костёр из траурных венков у памятника героям ВОВ в Иркутской области.

