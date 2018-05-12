3 балла
+8 °C

Счётную палату России возглавит Алексей Кудрин

 12 мая, 16:19
были упомянуты
подходящие темы
Счётную палату России возглавит Алексей Кудрин
фото с сайта zampolit.com

Фракция партии «Единая Россия» выдвинула кандидатуру председателя Центра стратегических инициатив, экс-министра финансов Алексея Кудрина на должность главы Счётной палаты; Дмитрий Медведев одобрил.

Нынешнему председателю Счётной палаты Татьяне Голиковой предложили место вице-спикера по социальной политике. Она изъявила готовность работать в новом правительстве.

Пост главы Счётной палаты займёт председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в федеральном ведомстве.

Собеседник издания отметил, что для Счётной палаты кандидатура Кудрина — это «хороший вариант».

В мае 2018 года фракция «Единой России» в Госдуме предложила кандидатуру Кудрина на пост председателя палаты. Председатель российского Правительства Дмитрий Медведев одобрил это выдвижение.

Алексей Кудрин более 11 лет возглавлял российское Министерство финансов, однако в 2011 году покинул свой пост, объяснив невозможность работать разногласиями с Дмитрием Медведевым, на тот момент занимавшим пост президента.

Алексей Кудрин работает в финансовой сфере около 20 лет. С августа по март 1997 года был заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации, в марте 1997 года по приглашению Анатолия Чубайса стал первым заместителем министра финансов Российской Федерации. С 29 апреля 1997 года по 6 апреля 1999 года Кудрин перешёл на должность заместителя управляющего от Российской Федерации в Международном валютном фонде.

С 6 мая 1997 года по 22 марта 1999 года стал заместителем управляющего от России в Европейском банке реконструкции и развития. С 13 ноября 1998 года по 25 сентября 1999 года представлял Россию в Исполнительном комитете Союза Беларуси и России.

14 января 1999 года председатель Правительства Российской Федерации Евгений Примаков снял Кудрина с должности первого замминистра финансов. В конце января 1999 года его назначили на должность первого заместителя председателя правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса.

31 мая 1999 года Кудрин стал первым заместителем министра финансов Российской Федерации, а 18 мая 2000 года занял пост министра финансов.

Напомним, после переизбрания президентом России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем Правительства Российской Федерации.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 12 апреля, 10:26 • статья

Вы — банкрот

Зачем становиться банкротом? Почему некоторым гражданам полезно признание личной финансовой несостоятельности? Сколько граждан обанкротились в Новосибирской области и почему их число растет? Вопрос исследовал корреспондент Сиб.фм.
 11 апреля, 10:51 • статья

Биржи в пике

Акции российских компаний стремительно дешевеют на фондовом рынке. Насколько серьезна ситуация и какие меры примут власти — в обзоре Сиб.фм
 23 марта, 11:38 • статья

СГК не прощает долги

Отчаявшись взыскать долги с управляющих компаний, СГК нашла неожиданный ход. Узнаем, чем это грозит директорам компаний-банкротов и о чём стоит задуматься менеджменту УК.
самое популярное
 7 мая, 16:50 • новость

Потерявший семью в «Зимней вишне» житель Кемерово даст пресс-конференцию в Москве

Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и троих детей в пожаре в кемеровском ТЦ, стал общественником-энтузиастом; 10 мая он обнародует результаты собственного расследования о трагедии.
 2 мая, 17:34 • новость

WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года

Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram, сообщает «Звезда» со ссылкой на экспертов портала akket.com.

О чём не принято говорить

 10 мая, 11:02 • колонка
Наталья Бортник
журналист
Знаток малых театральных площадок Новосибирска Наташа Бортник специально для Сиб.фм рассказала, как танцует о насилии команда театра «Синестетика».
 9 мая, 10:07 • новость

С помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО

Житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.
 3 мая, 06:04 • новость

В эфир вышла новосибирская серия «Следствие вели...»

Серия документального цикла «Следствие вели...» с Леонидом Каневским вышла в эфир телеканала НТВ; для создания фильма съёмочная группа приезжала в Новосибирск.
 10 мая, 08:04 • новость

Библию за 4 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Священное писание, изданное в середине XIX века, предложила приобрести жительница Новосибирска за баснословную сумму.