Счётную палату России возглавит Алексей Кудрин

Фракция партии «Единая Россия» выдвинула кандидатуру председателя Центра стратегических инициатив, экс-министра финансов Алексея Кудрина на должность главы Счётной палаты; Дмитрий Медведев одобрил.

Нынешнему председателю Счётной палаты Татьяне Голиковой предложили место вице-спикера по социальной политике. Она изъявила готовность работать в новом правительстве.

Пост главы Счётной палаты займёт председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в федеральном ведомстве.

Собеседник издания отметил, что для Счётной палаты кандидатура Кудрина — это «хороший вариант».

В мае 2018 года фракция «Единой России» в Госдуме предложила кандидатуру Кудрина на пост председателя палаты. Председатель российского Правительства Дмитрий Медведев одобрил это выдвижение.

Алексей Кудрин более 11 лет возглавлял российское Министерство финансов, однако в 2011 году покинул свой пост, объяснив невозможность работать разногласиями с Дмитрием Медведевым, на тот момент занимавшим пост президента.

Алексей Кудрин работает в финансовой сфере около 20 лет. С августа по март 1997 года был заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации, в марте 1997 года по приглашению Анатолия Чубайса стал первым заместителем министра финансов Российской Федерации. С 29 апреля 1997 года по 6 апреля 1999 года Кудрин перешёл на должность заместителя управляющего от Российской Федерации в Международном валютном фонде.

С 6 мая 1997 года по 22 марта 1999 года стал заместителем управляющего от России в Европейском банке реконструкции и развития. С 13 ноября 1998 года по 25 сентября 1999 года представлял Россию в Исполнительном комитете Союза Беларуси и России.

14 января 1999 года председатель Правительства Российской Федерации Евгений Примаков снял Кудрина с должности первого замминистра финансов. В конце января 1999 года его назначили на должность первого заместителя председателя правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса.

31 мая 1999 года Кудрин стал первым заместителем министра финансов Российской Федерации, а 18 мая 2000 года занял пост министра финансов.

Напомним, после переизбрания президентом России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем Правительства Российской Федерации.

