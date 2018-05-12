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Телефонных мошенников задержали в Новосибирске

 12 мая, 18:57
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Телефонных мошенников задержали в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске задержали компанию, промышлявшими телефонными мошенничествами; роли в группе были чётко распределены — мужчины звонили и «разводили» абонентов на деньги, а женщины обналичивали добытые средства.

Злоумышленники мошенническим путём добились того, что несколько россиян перечислили им свои деньги. Они звонили случайным людям в Ростовскую, Оренбургскую, Владимировскую области, а также Краснодарский и Приморский края, использовали стандартную «легенду» о родственнике в беде, и, пользуясь замешательством на другом конце провода, называли сумму и реквизиты.

Сотрудникам уголовного розыска удалось выявить подозреваемых в телефонных аферах. Ими оказались двое ранее судимых мужчин, в данное время отбывающих наказания в колониях. На допросах они рассказали о том, что в преступной компании была и прекрасная половина.

«В результате оперативных мероприятий задержали находящихся на свободе двоих сообщниц. При обысках по местам их проживания полицейские изъяли 6 мобильных телефонов, 10 сим-карт и 12 банковских карт, которые использовались при совершении преступлений, а также блокнот с черновыми записями», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Следователи выяснили, что звонили и рассказывали «сказки» мужчины, а женщины переводили деньги на разные счета или обналичивали.

«В настоящее время уже установлена причастность подозреваемых к совершению четырёх преступных эпизодов. Данные преступления регулируются частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба и в крупном размере»).

Сотрудники полиции проводят дальнейшее расследование, направленное на установление всей картины преступления и устанавливают дополнительные эпизоды преступлений злоумышленников.

Напомним, в марте мошенники заработали на чувствах наивных новосибирцев 50 тысяч рублей.

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