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Фестиваль японской культуры прошёл в Новосибирске

 13 мая, 17:25
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Фестиваль японской культуры прошёл в Новосибирске
фото сергея жигальцева

Ценители традиционной и современной японской культуры провели в Первомайском районе Новосибирска свой PopCorn; фестиваль «Haru no matata» собрал поклонников аниме, компьютерных игр и единоборств.

Фестиваль на сцене Дома молодёжи Первомайского района Новосибирска открылся массовым дефиле, в котором все участники представили свои костюмы и образы. Были и сольные номера: участники пели, танцевали и воссоздавали сцены из игр и аниме. Представители клуба восточных единоборств «Кэнсинкан» провели показательные выступления.

Наиболее популярными на этом, четвёртом по счёту, фестивале были образы персонажей игры NieR: Automata. Вместе с тем можно было встретить нескольких Викторов Никифоровых и Юриев Плисецких из анимэ Yuri!!! On ice.

Примечательно, что участники, выбравшие одинаковые образы, не становились конкурентами.

«Обычно всё даже наоборот: два косплеера с одним персонажем начинают общение, узнают друг у друга о деталях костюмов, о проделанной работе. И в дальнейшем они могут помогать друг другу и остаться хорошим друзьями», — рассказала корреспонденту Сиб.фм организатор фестиваля Вероника Волковицкая.

Косплееры и организаторы готовились к фестивалю четыре месяца. И по сути, провели его дважды: перед началом программы состоялся генеральный прогон, в ходе которого все участники показали свои номера и дефиле.

Победители конкурса получили ценные для аудитории мероприятия призы, среди которых были сертификаты на мастер-классы по каллиграфии, приглашения на чайную церемонию.

Напомним, фестиваль гик-культуры PopCorn состоялся в Новосибирске 29 и 30 апреля.

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