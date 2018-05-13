В «Старый дом» приедут театры из Санкт-Петербурга и Перми

На летнем театральном фестивале на сцене театра «Старый дом» в Новосибирске свои лучшие спектакли покажут санкт-петербургский «Приют комедианта» и пермский «Театр-театр».

«Старый дом» ждёт в гости близкие по духу театры из Санкт-Петербурга и Перми. Гастроли пройдут в формате летнего театрального фестиваля в июне.

Пермский академический «Театр-Театр», сочетающий в своем репертуаре смелые экспериментальные постановки и спектакли в лучших классических традициях, представит две постановки своего главного режиссёра Владимира Гурфинкеля — «#конституциярф» и «неРомео, неДжульетта».

В тексте спектакля «#конституциярф», составленном пермским драматургом Ксенией Гашевой, соединены цитаты из воспоминаний, высказываний и произведений Александра Пушкина и Анатолия Собчака, Светланы Алексиевич и Дмитрия Лихачева, Александра Блока и Галины Вишневской, Николая Гоголя и Людмилы Улицкой, сводки новостей РИА Новости и текста самой Конституции Российской Федерации.

«неРомео, неДжульетта» и вовсе будет напоминать слоистый пирог из фарсовых эпизодов, драматических сцен, пластических этюдов, музыкальных эскизов, высокого накала трагедийных фрагментов и комедийных отрывков.

«Ромео и Джульетта» — ужасная история. Двое детей полюбили впервые и... погибли. Вы хотите, чтобы ваш ребёнок так рано и так страшно погиб? Я — нет! Да, это великая история о большой любви, написанная великим драматургом. Но сама по себе она ужасна. Все мы хотим пережить любовь. Мы все её желаем. И так было всегда! Но как сегодня рассказать зрителю эту известную историю? Вот что нас занимает!«, — комментирует свой замысел постановщик спектакля Владимир Гурфинкель,

Петербургский театр «Приют комедианта», — первый в России Государственный репертуарный театр без постоянной труппы, — покажет на сцене «Старого дома» спектакли «Смерть Тарелкина», «С вечера до полудня» и «Мой бедный Марат».

Историю о любви и жертвенности «Мой бедный Марат» поставил нынешний главный режиссёр «Старого дома» Андрей Прикотенко.

Фестиваль пройдёт с 21 по 25 июня в театре «Старый дом».

Напомним, 23 марта режиссёр Андрей Прикотенко и труппа театра «Старый дом» представили спектакль Sociopath.

