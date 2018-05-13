Квартирант угрожал задушить женщину шнуром от утюга ради её сбережений в Новосибирской области

Полицейские задержали многократно судимого квартиросъёмщика жительницы посёлка Маслянино Новосибирской области; чтобы похитить её сбережения, квартирант грозился задушить её шнуром от утюга.

На 67-летнюю жительницу райцентра Маслянино напал квартирант. Снимавший в её доме комнату 37-летний мужчина, будучи изрядно выпившим, угрожал задушить пенсионерку шнуром от утюга, если она не отдаст ему сбережения. Он знал, что деньги у женщины были, а хранила она их в потайном кармане одежды. Получив желаемое, мужчина уехал на такси.

После произошедшего пострадавшая обратилась в полицию. На основании свидетельств очевидцев правоохранители смогли отследить направление, в котором двигался грабитель. Задержать подозреваемого удалось в близлежащей деревне. Им оказался ранее судимый за убийства, кражу, грабёж и угрозу убийством мужчина. В местах лишения свободы он провёл в общей сложности 17 лет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ („Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия“). Задержанного доставили в отдел полиции, сейчас он находится под стражей», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, в ноябре 2017 года полицейские Алтайского края задержали людей, подозреваемых в ограблении 26 пенсионеров; в числе разбойников оказалась 16-летняя девушка.

