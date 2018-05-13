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На похороны Стивена Хокинга приглашают путешественников во времени

 13 мая, 11:03
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На похороны Стивена Хокинга приглашают путешественников во времени
фото из паблика "«аст-54» в соцсети «вконтакте»

На сайте stephenhawkinginterment.com, где разыгрывают билеты на похороны Стивена Хокинга, появилось приглашение для путешественников во времени; форма на сайте позволяет зарегистрироваться людям, родившимся до 31 декабря 2038 года.

Представитель Фонда Стивена Хокинга на вопросы журналистов ответил, что невозможность путешествия во времени не доказана. Поэтому организаторы похорон учёного приглашают на церемонию путешественников во времени. На это намекает сайт с розыгрышем билетов: зарегистрироваться на нём могут пользователи, родившиеся до 31 декабря 2038 года.

«В 2009 году Хокинг устроил вечеринку для путешественников во времени, однако на неё никто не явился. Приглашение на торжество с точным временем и координатами было обнародовано уже после вечеринки, чтобы на неё не пришли шарлатаны», — сообщила Lenta.ru.

Прах Хокинга похоронят 15 июня в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, между могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Великий физик, автор теории струн скончался на 77-ом году жизни 14 марта.

Напомним, в июле 2017 года новосибирские учёные работали над созданием лекарства от болезни Стивена Хокинга.

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