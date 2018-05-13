Обнажённую девушку заметили в кемеровском баре

фото из паблика «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте»

В питейном заведении в центре Кемерова прямо у окна сидела обнажённая девушка; очевидцы, сфотографировавшие «вид в окно», наблюдали за девушкой продолжительное время.

«Проспорила, похоже. Пару часов так сидела, у всех на виду», — предположили авторы фото в описании поста в группе «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте».

Фотографию очевидцы сделали у бара в центре столицы Кузбасса, на улице 50 лет Октября.

Многие комментаторы фотографии отметили красоту груди девушки на фото. Однако некоторые заподозрили что-то неладное.

«Если её 2 часа из бара не выгнали, значит, реклама бара», — заметил подписчик с ником Михаил Артемьев.

Напомним, девушка в модных брюках, обнажающих половину ягодицы, 22 апреля проехалась в метро и стала знаменитой на весь интернет.

