Обнажённую девушку заметили в кемеровском баре
13 мая, 18:23
В питейном заведении в центре Кемерова прямо у окна сидела обнажённая девушка; очевидцы, сфотографировавшие «вид в окно», наблюдали за девушкой продолжительное время.
«Проспорила, похоже. Пару часов так сидела, у всех на виду», — предположили авторы фото в описании поста в группе «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте».
Фотографию очевидцы сделали у бара в центре столицы Кузбасса, на улице 50 лет Октября.
Многие комментаторы фотографии отметили красоту груди девушки на фото. Однако некоторые заподозрили что-то неладное.
«Если её 2 часа из бара не выгнали, значит, реклама бара», — заметил подписчик с ником Михаил Артемьев.
Напомним, девушка в модных брюках, обнажающих половину ягодицы, 22 апреля проехалась в метро и стала знаменитой на весь интернет.