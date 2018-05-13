За долги приставы арестовали квартиру йога в центре Новосибирска

Мастер духовных практик отказалась от мирского в виде коммунальных платежей, страховых взносов и налогов; чтобы вернуть должницу из астрала, судебным приставам пришлось арестовать её квартиру.

52-летняя жительница Новосибирска накопила долгов по коммунальным платежам, страховым взносам и налогам на 600 тысяч рублей. Производство находилось в отделе судебных приставов по Кировскому району Новосибирска.

Должница долгое время игнорировала служителей Фемиды: не отвечала на телефонные звонки и избегала встреч. Тогда они решили использовать красивый метод из полицейских сериалов. Судебный пристав-исполнитель выяснил, в какой студии гражданка М. преподавала йогу, и записался к ней на групповые занятия. Практика сорвалась: на занятие никто не пришёл. Но пристав проявил настойчивость.

«Сотрудник службы снова связался с должницей и записался к ней на индивидуальные занятия. Каково же было удивление медитирующей женщины, когда к ней в зал вместо начинающего йога вошёл судебный пристав-исполнитель», — рассказали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе регионального управления ФССП.

Преподаватель йоги оставалась спокойной до тех пор, пока пристав не объявил ей о том, что двухкомнатная квартира в центре Новосибирска, которую она сдаёт в аренду, будет арестована, если она не выплатит долги.

Погасить всю сумму задолженности М. не смогла, поэтому квартиру всё же арестовали и оценили её стоимость в 4 млн рублей. Если должница в ближайшее время не предпримет мер к погашению долга, её квартира уйдёт с молотка.

Напомним, должник, которого случайно сдала приставам его мама, выплатил 400 тысяч рублей долга, чтобы не расставаться со своим Hyundai Solaris.

