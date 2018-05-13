На неделе с 7 по 12 мая до Дня Победы всё было хорошо; после того, как отгремели салюты, пошли события одно страшнее другого: в барабинском колледже студент открыл стрельбу по однокурсникам, а красноярские подростки своровали цветы с мемориала. Мы собрали самые важные события по версии Сиб.фм.

ЭТО КРУТЫЕ ТАЧКИ

Понедельник, 7 мая. Популярный новосибирский влогер Владислав Барашенков, оказывается, воскреситель «Жигулей» ко всему прочему. Полгода назад он сбросил в озеро «девятку», чтобы затем достать и показать мощь отечественного автопрома. И что вы думаете? Барашенков выудил машину, когда с озёрной глади сошёл лёд, просушил, совсем немного повозился и... она завелась.

«Не ругайте „Жигули“ — это крутые тачки. Это вам не какая-нибудь иномарка», — сказал влогер.

Теперь мы видели всё.

СЕКРЕТЫ «ЗИМНЕЙ ВИШНИ»

Вторник, 8 мая. Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и троих детей в пожаре в «Зимней вишне», стал общественником-энтузиастом и твёрдо решил вскрыть все несправедливости нашей действительности. Он организовал и возглавил движение «Глас народа». Его участники выясняли причины и обстоятельства произошедшего 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня»; 8 мая Востриков объявил, что огласит результаты расследования на пресс-конференции в Москве.

250 ТЫСЯЧ В «БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ»

Среда, 9 мая. Новосибирск отпраздновал 73-ю годовщину Победы. В ходе парада по главным улицам города прошлись военные, проследовала боевая техника. Жители Новосибирска с портретами воевавших родственников выстроились в многокилометровую колонну. Прошёл «Бессмертный полк», в котором приняли участие 250 000 человек. Вместе со взрослыми в колонне прошло много детей. Как подчеркнул врио губернатора региона Андрей Травников, будущее поколение будет относиться к фразе «Никто не забыт, ничто не забыто» не как к простым словам, а как к принципу, который необходимо хранить в своем сердце с детства.

Я ВАС ВСЕХ НЕНАВИЖУ

Четверг, 10 мая. На следующий день после Дня Победы в барабинский филиал новосибирского колледжа ворвался опоздавший студент. Первокурсник пронёс в учреждение ружьё, ворвался в кабинет с гитлеровским приветствием и несколько раз выстрелил в однокурсников. Юноши стали бросаться из окон, спасаясь от выстрелов. Стрелок ранил одного из парней в руку, затем покончил с собой. В экстренном порядке Барабинск посетили врио губернатора региона Андрей Травников и руководитель областного СК Андрей Лелеко. Следователи выяснили, что погибший Илья И. увлекался нацистскими идеями и искал общения с новосибирскими скинхедами.

И ПРОПАСТЬ НЕ УСПЕЛ

Пятница, 11 мая. 14-летний Егор Истомин пропал по дороге из школы домой — 10 мая они с другом были в районе остановки «Гостиница „Северная“» в Дзержинском районе Новосибирска, а после 17:00 его телефон перестал отвечать. Поисковый отряд «Маяк» потрудился на славу — спустя сутки подростка нашли живым и здоровым.

ЦВЕТЫ ПО АКЦИИ

Суббота, 12 мая. Подростки в Красноярске творят беспредел. Даром, что прилично одетые и со смартфонами. В День Победы парень Данила подошёл к монументу «Журавли моей славы», взял у его подножия гвоздику и подарил своей спутнице, снимавшей видео. Девушка за кадром, хихикая, сказала: «Данила по моей просьбе купил мне цветы по акции». Действия детей тянут на реабилитацию нацизма — ни много, ни мало.