Девочка погибла в стиральной машинке в Якутии
14 мая, 12:47
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Полуторагодовалая жительница Якутии упала в стиральную машину с вертикальной загрузкой, наполненной водой, и погибла.
Инцидент произошёл 11 мая в селе Сунтар. Женщина во время стирки вышла из комнаты, чтобы развесить бельё, оставив свою полуторагодовалую дочь без присмотра. А когда вернулась, то обнаружила тело своей уже погибшей девочки в баке стиральной машины.
По данным следствия, ребёнок упал в заполненную водой ёмкость стиральной машины с вертикальной загрузкой марки «Фея».
«В рамках процессуальной проверки проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято предусмотренное законом решение», — сообщила пресс-служба следственного комитета по Республике Якутия.
Напомним, в мае двухлетняя девочка опрокинула на себя чайник и погибла в Новосибирской области.