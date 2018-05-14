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Массовую драку устроила компания между торговыми центрами в Новосибирске

 14 мая, 07:15
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Массовую драку устроила компания между торговыми центрами в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Побоище выходного дня устроили более десятка человек в левобережье Новосибирска; кроме кулаков и ног в ход шло всё, что попадалось оппонентам на глаза.

В ночь на воскресенье на проезде Энергетиков между зданиями гипермаркета и торгового центра завязалась драка. В неё оказались вовлечены более 10 человек.

Происходящее сняли очевидцы. На видео дерущиеся мужчины хватали палки, камни, металлические трубы.

«Причины конфликта, переросшего в драку, неизвестны. Информации о пострадавших нет, однако судя по кадрам с видео, присланного нашим читателем, видно, что некоторым участникам досталось знатно», — сообщил модератор паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, 20 февраля две компании молодых людей устроили стрельбу возле ресторана.

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