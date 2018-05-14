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Двухлетняя девочка опрокинула на себя чайник и погибла от ожогов в НСО

 14 мая, 09:54
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Двухлетняя девочка опрокинула на себя чайник и погибла от ожогов в НСО
фото с сайта pixabay.com

В реанимации больницы города Искитим Новосибирской области скончалась маленькая девочка от сильных термических ожогов.

Инцидент произошёл 7 мая в Искитиме. Двухлетняя девочка в присутствии матери опрокинула на себя чайник с кипятком, который стоял на краю стола. В результате ребёнок получил сильнейшие ожоги. Об этом сообщили Сиб.фм в следственном комитете по Новосибирской области.

Целые сутки врачи местной больницы боролись за жизнь малышки. Но, к сожалению, 8 мая девочка скончалась в реанимации.

«На данный момент организована доследственная проверка по факту причинения смерти по неосторожности», — сообщила пресс-служба следственного комитета по Новосибирской области.

Напомним, в феврале ребёнок погиб после прививки от гепатита в Иркутской области.

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