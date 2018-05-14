Эксперты «Искитимцемента» исследовали сомнительный стройматериал

В аттестованной лаборатории АО «Искитимцемент» завершили испытание проб цемента, который представители компании приобрели в ходе контрольной закупки в Новосибирске; стройматериал оказался наполовину состоящим из золы.

Торговая база на улице Большой представителям компании «Искитимцемент» знакома давно: в 2017 году эксперты уже проверяли образцы стройматериалов, которые там продавались. По результатам исследований продавца стройматериалов привлекли к административной ответственности и пресекли торговлю.

В 2018 году реклама базы на левобережье вновь появилась в интернете, прайс-лист был проиллюстрирован изображением фирменной упаковки «Искитимцемента». Пришлось снова отправиться туда и купить образец продукции.

Приобретя бумажный пакет цемента, участники контрольной закупки передали его в лабораторию. Нарушения обнаружились уже на упаковке.

«На мешке отсутствовал знак соответствия обязательной сертификации (ГОСТ Р 50460-92), не были указаны данные о сертификате (нарушен ГОСТ Р 56836-2016 „Оценка соответствия. Правила сертификации цементов“), а также наименование производителя цемента (ГОСТ 30515-2013 „Цементы. Общие технические условия“). Вес упаковки составлял 45,5 килограммов вместо заявленных 50. Кроме того, на мешке разместили ссылку на утративший силу ГОСТ 31108-2003», — рассказал корреспонденту Сиб.фм эксперт аттестованной лаборатории АО «Искитимцемент».

Первичный анализ содержимого пакета показал, что к веществу примешаны частицы угля и золы, при добавлении воды на поверхности раствора появилась мутная плёнка.

Результаты физико-механических испытаний двухсуточной смеси показали, что цемент не отвечает нормам ГОСТ 31108-2016 «Цементы общестроительные. Технические условия» — раствор оказался недостаточно плотным, предел его прочности значительно ниже нормы — 23,6 МПа вместо 32,5 МПа. К тому же у раствора почти не было водоотделения, что говорило о том, что цемент почти наполовину разбавлен.

Предположение подтвердил и химический анализ продукции, показав повышенное содержание оксида кремния и пониженное содержание оксидов кальция и серы.

«Организовав контрольную закупку, мы еще раз убедились: продавцы фальсифицированного цемента чувствуют себя уверенно и свободно. А значит каждый из нас может столкнуться с фальсификатом, применение которого опасно для жизни и здоровья. Призываем покупателей тарированного цемента быть внимательнее и проверять, размещены ли на мешке все необходимые обозначения и сведения. Приобретать строительные материалы лучше в известных магазинах, реализующих продукцию добросовестных производителей», — объясняет генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

Напомним, контрольную закупку представители АО «Искитимцемент» провели 28 марта, для детального анализа приобретённого стройматериала потребовалось 28 суток.