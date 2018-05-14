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Ехавшую домой к родителям студентку убили в Красноярском крае

 14 мая, 11:07
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Ехавшую домой к родителям студентку убили в Красноярском крае
фото с сайта pixabay.com

Таксиста, который вёз 18-летнюю девушку из Минусинска домой в посёлок Красноярского края, подозревают в убийстве.

Днём 11 мая 18-летняя студентка поехала на такси из Минусинска, где училась в колледже, домой к родителям в посёлок Краснотуранск. Однако после этого никто её живой больше не видел.

12 мая в следственные органы Красноярского края поступило сообщение о безвестном исчезновении. Днём 13 мая в лесном урочище Пущий лог недалеко от посёлка Краснотуранск волонтёры нашли тело девушки с признаками насильственной смерти. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

«В настоящее время разыскивается водитель автомобиля Hyundai Solaris, 1970 года рождения, с которым девушка выехала из Минусинска. Следствие располагает информацией о том, что таксист был ранее судим и отбывал длительный срок за убийство. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в декабре 2017 года убили студентку, которая поехала на собеседование по вакансии «гувернантка» в Новосибирске.

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