Ехавшую домой к родителям студентку убили в Красноярском крае

Таксиста, который вёз 18-летнюю девушку из Минусинска домой в посёлок Красноярского края, подозревают в убийстве.

Днём 11 мая 18-летняя студентка поехала на такси из Минусинска, где училась в колледже, домой к родителям в посёлок Краснотуранск. Однако после этого никто её живой больше не видел.

12 мая в следственные органы Красноярского края поступило сообщение о безвестном исчезновении. Днём 13 мая в лесном урочище Пущий лог недалеко от посёлка Краснотуранск волонтёры нашли тело девушки с признаками насильственной смерти. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

«В настоящее время разыскивается водитель автомобиля Hyundai Solaris, 1970 года рождения, с которым девушка выехала из Минусинска. Следствие располагает информацией о том, что таксист был ранее судим и отбывал длительный срок за убийство. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в декабре 2017 года убили студентку, которая поехала на собеседование по вакансии «гувернантка» в Новосибирске.