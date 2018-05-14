Mash сравнил инцидент в московском метро с окраиной Омска

скриншот из видео в паблике «Mash | Мэш» в соцсети «ВКонтакте»

На одной из станций московского метро пассажир обратился к машинисту, но получил по лицу; Telegram-канал Mash предположил, что такие происшествия уместны на окраине Омска.

В распоряжение Mash попали кадры записи камеры видеонаблюдения. На перроне станции метро в Москве парень подошёл и обратился к человеку в форме сотрудника метрополитена. Тот явно нагрубил молодому человеку в ответ, затем ударил его по лицу.

«Это станция „Петровский парк“, но по ощущениям — окраина Омска», — сообщил Mash в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в Новосибирской области, наоборот, достаётся работникам транспортной сферы: 14 марта житель сибирской столицы ударил ножом таксиста, чтобы не рассчитываться за проезд.