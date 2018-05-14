Масштабные посадки леса начались в Новосибирской области

Особое внимание при посадке новых деревьев уделят местам, повреждённым пожарами в Новосибирской области.

Сегодня, 14 мая, в Новосибирской области начинаются масштабные посадки леса в рамках общественно-экологической акции «Всероссийский день посадки леса». Эта акция проходит в России с 2011 года. На местном уровне её курирует региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Подробности проведения акции врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александр Дубовицкий озвучил на пресс-конференции, посвященной прохождению пожароопасного сезона. Он подчеркнул, что сезон проходит относительно спокойно, и поэтому у лесничеств есть возможность заняться лесопосадочными работами. В Новосибирской области периодом посадки леса станет неделя с 14 по 20 мая.

«Но, учитывая режим работы учреждений, мы будем взаимодействовать с различными лесничествами Новосибирской области уже начиная с 14 мая», — рассказал Александр Дубовицкий.

В Министерстве природных ресурсов отмечают, что особое внимание будет уделено территориям, в предшествующие годы пострадавшим от лесных пожаров. В нынешнем году пожароопасный сезон начался в конце апреля. Традиционно май считается одним из самых напряженных месяцев: в среднем за сутки совершается более 30 выездов на тушение природных пожаров. В этом мае количество термоточек в полтора раза ниже, чем в прошлом году. Такие данные привел начальник главного управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Эксперты отмечают, что большинство термоточек, зафиксированных в мае спутником или наземными группами, находится в непосредственной близости от населённых пунктов. Это говорит о том, что причина их появления — действия человека. Уже составлено более 340 административных протоколов как на физлиц, так и на должностных лиц и руководителей различных организаций, которые совершали умышленные действия по выжиганию сухой растительности.

Напомним, в мае стало известно, что более 100 000 гектаров леса продолжают гореть в России.