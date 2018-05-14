«Ново-Сибирский транзит», пятый по счёту

Новосибирский академический драматический театр «Красный факел» представляет V Межрегиональный фестиваль-конкурс театров Урала, Сибири и Дальнего Востока «Ново-Сибирский транзит».

С 22 по 30 мая 2018 года в Новосибирске пройдёт Пятый фестиваль «Ново-Сибирский транзит», представляющий лучшие спектакли театров Урала, Сибири и Дальнего Востока двух последних сезонов.

В конкурсной программе фестиваля примут участие 18 спектаклей большой и малой формы, среди которых немало участников, приезжающих на фестиваль не в первый раз: «Коляда-театр», Красноярский ТЮЗ и Красноярский драматический театр, драмтеатры из Минусинска, Омска и ряда других городов. Есть в афише и дебютанты: Драматический театр «Поиск» из Лесосибирска, Молодёжный театральный центр «Космос» из Тюмени, ТЮЗ Республики Саха из Якутска.

По словам директора «Красного факела» Александра Кулябина, этот фестиваль послужит театральному единению. Зрителям обещают представить новые жанры, которые до сих пор не отваживались показывать, например, VR-спектакль. Будет конкурсная программа с мастер-классами и круглыми столами при участии ведущих театральных специалистов.

Межрегиональный театральный фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит» был инициирован Александром Кулябиным и проводится в Новосибирске с 2010 года (начинался в 2001 году как региональный под названием «Сибирский транзит» — прим. Сиб.фм). За время своего существования он обрёл репутацию и укрепился в статусе одного из главных театральных форумов России.

Напомним, что летом в «Старый дом» приедут театры из Санкт-Петербурга и Перми.