Няня в Красноярске ошпарила ребёнка кипятком

Следственные органы Красноярского края проверяют юную девушку, которая обливала маленького ребёнка горячей водой, чтобы он не плакал, и маму малыша, которая на несколько месяцев оставила сына у 17-летней знакомой.

В феврале 22-летняя жительница Красноярска, уезжая на заработки в другой город, оставила своего четырёхлетнего сына на попечение знакомой. Мальчик прожил у 17-летней «няни» около трёх месяцев, пока 7 мая не произошёл жуткий инцидент.

Девушка разозлилась на мальчика из-за его «плохого поведения». Замечаниями няня решила не ограничиваться: связала ноги ребёнка, заткнула ему рот тканью и стала поливать горячей водой из-под крана.

На следующий день после истязаний девушка увидела на теле малыша ожоги и вызвала скорую. Медики увидели не только ожоги третьей степени, но и травмы на шее и ногах мальчика и решили обратиться в полицию.

Следственные органы немедленно начали проверку по факту жестокого обращения в несовершеннолетним, который заведомо находился в беззащитном положении. Тем временем из поездки вернулась мама пострадавшего — в данное время с ней работают сотрудники ПДН.

«После выписки ребенка из стационара будет назначена экспертиза для определения тяжести вреда здоровью. В настоящее время опрашивается несовершеннолетняя „няня“, мать ребенка, их знакомые. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Напомним, в Искитиме Новосибирской области скончался двухлетний ребёнок; девочка опрокинула на себя чайник и не вынесла полученных ожогов.

