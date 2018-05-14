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«Парковку 90-го левела» показал мастер во дворе Новосибирска

 14 мая, 10:24
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«Парковку 90-го левела» показал мастер во дворе Новосибирска
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Неизвестно, как и зачем водитель в Новосибирске припарковал свою иномарку на газоне, поставив заднюю часть авто на бетонную плиту.

Водителя в интернете уже окрестили «мастером парковки 90-го левела». На улице Линейной в Новосибирске автомобиль Nissan Sunny стоит на газоне, при этом задняя часть машине находится на бетонной плите. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Как автомобиль там оказался — загадка, волнующая местных жителей.

Многие люди в комментариях предположили, что иномарка стоит там давно, ещё с зимы, а теперь просто снег растаял. Но других эта теория смутила тем, что машина чистая — значит, не забыл про неё хозяин и вряд ли она стоит нетронутой несколько месяцев.

«Сейчас блок вертикально, а был горизонтально, привод передний, перескочил поребрик, наехал на блок, зацепил и, не сбавляя газа, сам и задрал вместе с машиной блок. На фото даже видно след от места, как лежал блок», — выдвинул свою версию один из комментаторов в группе.

Напомним, в мае Новосибирский влогер завёл пролежавшие полгода на дне озера «Жигули».

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