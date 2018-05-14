Порывистый ветер и холода вновь пришли в Новосибирск

К жителям Новосибирской области снова не придёт тепло, а наоборот, в ближайшие три дня ожидаются лишь похолодания и снег с дождём.

Начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик сообщила Сиб.фм, что погода в ближайшие три дня, с 15 по 17 мая, будет достаточно неустойчивой, с пониженным температурным режимом.

«С 15 по 17 мая ожидаются местами осадки с интенсивностью от небольших до умеренных. 15 мая возможны грозы в южных районах Новосибирской области. А 17 числа осадки будут в смешанном виде: и дождь, и мокрый снег», — рассказала Анна Лапчик.

Температура в ночь на 15 мая будет самой тёплой за предстоящие тря дня: +3..+8 градусов, местами до −3. В последующие сутки ночная температура будет понижаться до 0...-5 градусов.

Днём 15 мая температура составит +8..+12 градусов. Аналогичная ситуация ожидается и 16 числа. А вот 17 мая станет холоднее — +6...+11 градусов.

Все три дня будут сопровождаться порывистым ветром до 16-18 метров в секунду. 15 мая он будет юго-западного направления, а затем сменится на западное.

Напомним, 10 мая грозы и стабильные «плюсы» заглядывали в Новосибирскую область.