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Правительство России не будет повышать НДФЛ

 14 мая, 13:23
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Правительство России не будет повышать НДФЛ
фото с сайта pixabay.com

Исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов утешил жителей России заявлением о том, что повышение НДФЛ не планируется.

Ставка налога на доходы физических лиц в ближайшее время не изменится. Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов.

«В наших расчетах мы не планируем повышение НДФЛ», — приводит слова Силуанова ТАСС.

Своим заявлением Силуанов опроверг слова российского вице-премьера Аркадия Дворковича, который в конце марта заявил, что в Правительстве РФ рассматривают возможность повышения НДФЛ до 15%.

Напомним, в начале мая прожиточный минимум в Новосибирской области увеличился на 4,2 %.

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