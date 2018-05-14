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Робин Гуд раздал ворованные игрушки детям в Барнауле

 14 мая, 13:11
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Робин Гуд раздал ворованные игрушки детям в Барнауле
фото с сайта pixabay.com

Житель Барнаула взломал автомат с игрушками в продуктовом магазине; полиция задержала хулигана, но стребовать с него ничего не удалось — похищенное местный Робин Гуд раздал детям на улице.

Необычный инцидент произошёл в продуктовом магазине на улице Молодёжной в Барнауле. Злоумышленник взломал детский автомат с плюшевыми игрушками и похитил пять игрушек общей стоимостью 4,5 тысячи рублей. Представители компании по обслуживанию игровых автоматов с мягкими призами обратились в полицию.

«Сотрудники полиции, опросив персонал магазина и изучив записи с камер видеонаблюдения, установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 20-летний горожанин. В кратчайшие сроки молодой человек был задержан. Он дал признательные показания», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Причину своего поступка задержанный не объяснил. Также в ходе допроса правоохранители выяснили, что взять с грабителя нечего. При этом парень оказался не таким уж и злоумышленником — похищенные игрушки он раздал детям на улице.

Но закон есть закон: задержанный стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в апреле жительница Академгородка похитила у соседа велосипед.

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