С дыркой на попе выступил сибирский триатлонист в Японии

Организаторы олимпийского отбора в Йокогаме не разрешили спортсмену из Красноярского края заменить костюм и отправили на соревнования в дырявом.

Олимпийский отбор начался 13 мая в Йокогаме, где и пройдут игры в 2020 году. Триатлонист из Железногорска Дмитрий Полянский поделился впечатлением о первых соревнованиях в Instargam.

«Немного расстроили организаторы, не допустив в новом стартовом костюме, пришлось выступать в старом с дыркой на попе. Итоговое место скромное — 20-е, не задался бег, сказалось долгое отсутствие стартов», — написал в соцсети спортсмен.

Дмитрий Полянский также отметил, что гонка отбора только началась и он будет дальше работать над результатами.

Напомним, для некоторых новосибирских девушек дырка на попе — не позор, а мода: в апреле одна из таких прошлась с обнажённой ягодицей по местному метро.