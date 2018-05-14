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Студенты НГУ борются за профессора-историка

 14 мая, 06:08
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Студенты НГУ борются за профессора-историка
фото булата хромова с сайта nsu.ru

В вузе, претендующем на лидирующие российские позиции, разгорелся скандал: директор Гуманитарного института НГУ Андрей Зуев собирается уволить профессора Владислава Кокоулина, а студенты не хотят его отпускать.

У профессора Владислава Геннадьевича Кокоулина, преподающего историю в Гуманитарном институте НГУ подходит к концу контракт с НГУ. Учёного много раз переизбирали, поэтому беспокойства это ни у кого не вызвало. На заседании кафедры, посвящённом обсуждению продления контракта с Кокоулиным, получил 10 голосов коллег «за» и три голоса «против». Однако на заседании Учёного Совета Гуманитарного Института под председательством директор института Андрей Зуев, результат голосования оказался противоположный.

Такая перспектива возмутила студентов. Они уверены, что на расторжении контракта с Кокоулиным настаивает именно Андрей Зуев. Учащиеся разных курсов Института написали петицию в поддержку профессора, которая за несколько дней собрала более 200 подписей.

«Студенты начали собирать подписи за преподавателя. Такого ещё никогда не было в НГУ», — рассказал корреспонденту Сиб.фм студент первого курса магистратуры ФЕН НГУ Илья Курзенков.

Представители студенчества попросили Зуева обосновать свою позицию и не увольнять историка. По их словам, Зуев дал понять, что мнением студентов руководствоваться не будет. Тогда активисты записали открытое видеообращение Учёному совету НГУ.

«Владислав Геннадьевич очень интересно подошёл к преподаванию гуманитарного предмета на негуманитарном факультете и очень сильно сомневаюсь, что какая-нибудь замена приведёт к лучшему», — заявил в видео студент третьего курса геолого-физического факультета НГУ Николай Шилов.

В среду, 16 мая, состоится Учёный совет, по итогам которого историк, скорее всего, будет уволен. Радеющие за него студенты надеются, что заседатели проголосуют в пользу профессора.

Напомним, 23 марта профессор Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков поощрил приставания депутата Леонида Слуцкого к журналисткам; возмущённые студенты потребовали у него извинений.

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