Топ захватывающих сериальных новинок, или что посмотреть на выходных

В Новосибирске опять идут дожди, а погода так и шепчет: «Завернись в плед, сделай чайку и бутербродов, смотри сериалы онлайн».

Вечера ассоциируются у многих с отдыхом в семейном кругу, просмотром захватывающих дух сериалов, поднимающих настроение. Онлайн кинотеатр ivi.ru помог Сиб.фм составить подборку лучших сериальных новинок, которые скрасят дождливый май.

Картер

О чём: Харли Картер — главный герой, успешный актёр, ведущий детективного шоу «Звоните Картеру». После громкого скандала и восьми лет звездной жизни, Картер возвращается в родной город, где ему предстоит свои актёрские навыки первоклассного детектива воплотить в реальность, помогая раскрывать разные преступления. Поможет ли ему этот опыт получить информацию об исчезновении его матери, вы узнаете, просмотрев сериал онлайн https://www.ivi.ru/watch/karter.

Кому смотреть: Любителям комедии, которая сочетается с детективом, расследованиями, загадками и разгадками.

Как избежать наказания за убийство

О чём: Сериал, который можно назвать юридическим триллером. События разворачиваются вокруг группы студентов и их преподавателя, юриста Аннализы Китинг, которая ведёт курс под названием «Как избежать наказания за убийство» и одновременно руководит собственной юридической фирмой. Никто и подумать не мог, что полученные на лекции теоретические знания студентам вскоре придётся применить на практике... Чем всё закончится? Узнаете, посмотрев сериал!

Кому смотреть: Любителям неожиданных сюжетных поворотов.





Мост

О чём: Сюжетная линия задействует детективов из двух стран — Дании и Швеции, так как на мосту обнаружен труп неизвестного, который лежит так, что часть тела на территории одного государства, а часть на территории другого. Всё это не случайность, ведь такую головоломку придумал один психопат, который следил тайно за ходом действий детективов. Удастся ли им раскрыть дело и найти виновного? Узнать об этом вы можете, посмотрев сериал.

Кому смотреть: Любителям острых и захватывающих сюжетов.

Хутен и леди: приключения на двоих

О чём: Приключения американского археолога Александры Линды-Паркер и её коллеги из Америки Улисса Хутена. Они отправляются на поиски Золотого города, слитков, могилы Александра Македонского. По пути герои попадают в трудные и опасные ситуации, выпутаться из которых они могут только сами — рассчитывать больше не на кого.

Кому смотреть: Любителям приключений, опасных и остросюжетных моментов и захватывающих сюжетов.