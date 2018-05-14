В ходе оперативного совещания врио губернатора Новосибирской области поделился мнением о работе сотрудников колледжа и школы, где ранее учился стрелок.

10 мая первокурсник колледжа в Барабинске ворвался с ружьём, открыл стрельбу по одногруппникам, а затем покончил с собой. В результате один из учащихся получил ранение в плечо, а двое, которые, спасаясь, выпрыгнули из окна, переломы. 14 мая врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона сообщил, что педагоги школы, где ранее учился погибший, не обратили должного внимания на его поведение.

«Была возможность со стороны педагогов средней общеобразовательной школы, в меньшей степени — педагогов колледжа обратить внимание на изменения в поведении подростка. Изменения в поведении произошли, но на них своевременно не обратили внимания», — привело слова Андрея Травникова «Интерфакс».

Также врио губернатора подчеркнул, что в образовательных учреждениях Новосибирской области реализуются далеко не все меры безопасности.

Пресс-служба регионального правительства сообщила, что на данный момент в колледже ведутся занятия в обычном режиме. Двое учащихся, получившие переломы, уже выписались из больницы в удовлетворительном состоянии.

«Молодой человек, получивший огнестрельное ранение, после стабилизации состояния, был осмотрен специалистами областной клинической больницы и переведён в областную больницу для прохождения дальнейшего лечения», — сообщила пресс-служба.

Напомним, из-за инцидента в барабинском колледже Андрей Травников распорядился усилить меры безопасности в образовательных учреждениях региона.