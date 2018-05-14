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Виктор Толоконский стал кандидатом в совет директоров РЖД

 14 мая, 15:42
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Виктор Толоконский стал кандидатом в совет директоров РЖД
фото с сайта uznayvse.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список кандидатов с совет директоров РЖД; в него попал Виктор Толоконский, недавно вернувшийся из Красноярска в Новосибирск.

Дмитрий Медведев утвердил претендентов в состав совета директоров РЖД. В список вошли 13 кандидатов: глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров ЕСН Григорий Березкин, исполняющий обязанности вице-премьера России Аркадий Дворкович, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, замминистра финансов Андрей Иванов, замминистра транспорта Алан Лушников, гендиректор «Росагролизинга» Валерий Назаров, председатель правления «Россельхозбанка» Дмитрий Патрушев, замминистра экономического развития Михаил Расстригин, председатель совета директоров «Русской Холдинговой компании» Александр Рязанов, главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский, председатель совета директоров «Группы КАСКОЛ» Сергей Недорослев и председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

Напомним, в феврале для Толоконского выплата за звание почётного жителя Новосибирска выросла на 1,5 %.

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