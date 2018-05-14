3 балла
+9 °C

Застрелившего в машине продавца новосибирского рынка задержал спецназ за границей

 14 мая, 15:59
были упомянуты
подходящие темы
Застрелившего в машине продавца новосибирского рынка задержал спецназ за границей
фото с сайтов pixabay.com, 54.мвд.рф

Полицейские из нескольких регионов и стран, а также сотрудники ФСБ участвовали в задержании подозреваемого.

Днём 7 мая 47-летний житель города приехал на автопарковку у дома № 19/1 по улице Троллейной на встречу со своим 33-летним знакомым, которому продавал радиодетали. Для беседы подозреваемый сел к нему в машину Toyota Corolla. Однако во время разговора о покупке и продажи между ними возник конфликт.

Следственным отделом по Ленинскому району г. Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту обнаружения тела мужчины в автомобиле с огнестрельным ранением в области головы.

«В ходе конфликта 47-летний мужчина из боевого пистолета марки „ТТ“ произвёл выстрел в область головы 33-летнему мужчине; от полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Далее злоумышленник скрылся и покинул территорию Новосибирской области», — сообщила пресс-служба следственного комитета по Новосибирской области.

Далее, в результате анализа записей камер видеонаблюдения, оперативники уголовного розыска регионального МВД при содействии сотрудников местного ФСБ установили приметы подозреваемого и автомобиль, на котором он уехал с места преступления.

«К розыску были подключены полицейские Омской, Тюменской, Свердловской областей и Башкирии. На стоянке одного из кемпингов 47-летний подозреваемый был задержан сотрудниками спецназа МВД по Республике Башкортостан», — сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Также в ведомстве рассказали, что после преступления подозреваемый сменил на своей машине российские автомобильные номера на европейские. При задержании у него обнаружили российскую и иностранную валюту, эквивалентную сумме 1,4 млн рублей.

В прошедшие выходные подозреваемого под конвоем доставили в Новосибирске и заключили под стражу.

Напомним, в апреле избившего сотрудника бара «Ухо и медведь» мужчину задержала новосибирская полиция.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Поиск VS тематика

 4 мая, 12:49 • колонка
Максим Дорн
директор агентства интернет-маркетинга Smartword
Все живут в ожидании, когда Роскомнадзор окончательно заблокирует Телеграмм, и на этом фоне все прочие новости в сфере интернет-маркетинга кажутся не такими уж важными.

Банки, дети, два ПИФа

 19 февраля, 12:20 • колонка
Александр Прокопенков
директор по развитию НПФ Сбербанка
 1 февраля, 11:18 • статья

Пополнить фонды

Впервые за почти два месяца курс евро превысил отметку в 70 рублей. Финансовый аналитик разбирается, нужно ли бежать в обменник прямо сейчас.
самое популярное

О чём не принято говорить

 10 мая, 11:02 • колонка
Наталья Бортник
журналист
Знаток малых театральных площадок Новосибирска Наташа Бортник специально для Сиб.фм рассказала, как танцует о насилии команда театра «Синестетика».
 7 мая, 16:50 • новость

Потерявший семью в «Зимней вишне» житель Кемерово даст пресс-конференцию в Москве

Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и троих детей в пожаре в кемеровском ТЦ, стал общественником-энтузиастом; 10 мая он обнародует результаты собственного расследования о трагедии.
 2 мая, 17:34 • новость

WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года

Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram, сообщает «Звезда» со ссылкой на экспертов портала akket.com.
 9 мая, 10:07 • новость

С помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО

Житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.
 3 мая, 06:04 • новость

В эфир вышла новосибирская серия «Следствие вели...»

Серия документального цикла «Следствие вели...» с Леонидом Каневским вышла в эфир телеканала НТВ; для создания фильма съёмочная группа приезжала в Новосибирск.
 10 мая, 08:04 • новость

Библию за 4 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Священное писание, изданное в середине XIX века, предложила приобрести жительница Новосибирска за баснословную сумму.