Застрелившего в машине продавца новосибирского рынка задержал спецназ за границей

Полицейские из нескольких регионов и стран, а также сотрудники ФСБ участвовали в задержании подозреваемого.

Днём 7 мая 47-летний житель города приехал на автопарковку у дома № 19/1 по улице Троллейной на встречу со своим 33-летним знакомым, которому продавал радиодетали. Для беседы подозреваемый сел к нему в машину Toyota Corolla. Однако во время разговора о покупке и продажи между ними возник конфликт.

Следственным отделом по Ленинскому району г. Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту обнаружения тела мужчины в автомобиле с огнестрельным ранением в области головы.

«В ходе конфликта 47-летний мужчина из боевого пистолета марки „ТТ“ произвёл выстрел в область головы 33-летнему мужчине; от полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Далее злоумышленник скрылся и покинул территорию Новосибирской области», — сообщила пресс-служба следственного комитета по Новосибирской области.

Далее, в результате анализа записей камер видеонаблюдения, оперативники уголовного розыска регионального МВД при содействии сотрудников местного ФСБ установили приметы подозреваемого и автомобиль, на котором он уехал с места преступления.

«К розыску были подключены полицейские Омской, Тюменской, Свердловской областей и Башкирии. На стоянке одного из кемпингов 47-летний подозреваемый был задержан сотрудниками спецназа МВД по Республике Башкортостан», — сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Также в ведомстве рассказали, что после преступления подозреваемый сменил на своей машине российские автомобильные номера на европейские. При задержании у него обнаружили российскую и иностранную валюту, эквивалентную сумме 1,4 млн рублей.

В прошедшие выходные подозреваемого под конвоем доставили в Новосибирске и заключили под стражу.

Напомним, в апреле избившего сотрудника бара «Ухо и медведь» мужчину задержала новосибирская полиция.