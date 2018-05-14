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Земляк Травникова возглавил крупный телеканал Новосибирской области

 14 мая, 13:22
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Земляк Травникова возглавил крупный телеканал Новосибирской области
фото из «Яндекс.Карты»

Игорь Павлов стал новым директором ГТРК «Новосибирск» — есть предположения, что кадровая перестановка связана в предстоящими губернаторскими выборами.

Утром 14 марта полпреду президента РФ в СФО Сергею Меняйло и врио губернатору Новосибирской области Андрею Травникову представили нового руководителя ГТРК «Новосибирск». Им оказался земляк главы региона — Игорь Павлов, ранее возглавлявший ГТРК «Вологда».

Игорь Павлов сменил на этой должности Светлану Войтович, которая с 2007 года была директором медиа.

«Уверен, все эти кадровые перестановки в ГТРК „Новосибирск“ происходят в связи с предстоящими выборами губернатора Новосибирской области. Думаю, Андрей Травников, который и ранее был знаком с Игорем Павловым, хорошо с ним сработается», — сообщил источник из ГТРК.

Напомним, в мае стало известно, что депутат Госдумы Александр Карелин поддержит кандидатуру Андрея Травникова в выборах на пост губернатора.

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