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Алиментщицу отправили в колонию за долги перед дочерью в Новосибирске

 15 мая, 07:37
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Алиментщицу отправили в колонию за долги перед дочерью в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Мировой суд приговорил к году лишения свободы 36-летнюю жительницу Новосибирска Евгению Нестерову за неуплату алиментов на содержание 15-летней дочери.

Мировой судья 4-го судебного участка Железнодорожного судебного района Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летней Евгении Нестеровой.

Женщину обвинили в преступлении по статье «Неуплата средств на содержание детей».

Ранее суд обязал родительницу выплачивать алименты 15-летней дочери, но ответчица регулярно уклонялась от вменённых ей обязательств.

«Вместе с тем женщина, ранее неоднократно привлекавшаяся к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов условно, на путь исправления не встала и вновь без уважительных причин не уплачивала алименты свыше 5 месяцев», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Свою вину горе-мать признала полностью.

Суд, учтя правовую позицию государственного обвинителя, приговорил Нестерову к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Напомним, житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.

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