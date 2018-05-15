Алиментщицу отправили в колонию за долги перед дочерью в Новосибирске

Мировой суд приговорил к году лишения свободы 36-летнюю жительницу Новосибирска Евгению Нестерову за неуплату алиментов на содержание 15-летней дочери.

Мировой судья 4-го судебного участка Железнодорожного судебного района Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летней Евгении Нестеровой.

Женщину обвинили в преступлении по статье «Неуплата средств на содержание детей».

Ранее суд обязал родительницу выплачивать алименты 15-летней дочери, но ответчица регулярно уклонялась от вменённых ей обязательств.

«Вместе с тем женщина, ранее неоднократно привлекавшаяся к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов условно, на путь исправления не встала и вновь без уважительных причин не уплачивала алименты свыше 5 месяцев», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Свою вину горе-мать признала полностью.

Суд, учтя правовую позицию государственного обвинителя, приговорил Нестерову к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Напомним, житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.