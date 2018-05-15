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Единороссы назвали возможных кандидатов на губернаторские выборы в НСО

 15 мая, 10:52
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Единороссы назвали возможных кандидатов на губернаторские выборы в НСО
фото с сайта novosibirsk.er.ru

За право стать кандидатом на должность губернатора Новосибирской области с Андреем Травниковым поборются ректор НГПУ, директор «Исторического общества СФО» и глава Маслянинского района.

Отделение «Единой России» по Новосибирской области опубликовало список кандидатур участников предварительного голосования для последующего выдвижения кандидата от партии на выборах губернатора региона. С врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым сразятся ректор НГПУ Алексей Герасев, исполнительный директор АНО «Историческое общество СФО» Екатерина Болдырева и глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов.

Члены политсовета «Единой России» единогласно поддержали кандидатуру Андрея Травникова.

«Многие высказались по поводу профессиональных и человеческих качеств кандидата. Доверие ему ранее уже оказал президент России, подписав в октябре 2017 года указ о назначении Травникова врио губернатора. Жители региона, наши коллеги-однопартийцы за эти несколько месяцев смогли узнать кандидата, увидеть его в работе», — отметил секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

Секретарь Новосибирского регионального отделения Партии Валерий Ильенко отметил, что в соответствии с положением «О порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии на должность высшего должностного лица субъекта РФ» каждый участник предварительного голосования должен встретиться с секретарями не менее 50% первичных и местных отделений партии в регионе.

«Встреча участников предварительного голосования со всеми секретарями первичных и местных отделений назначена на 23 мая», — сообщил он.

Также политсовет определил, что 14 июня пройдёт конференция регионального отделения «Единой России», на которой будет выдвинут кандидат от партии на предстоящих выборах главы региона.

Напомним, в мае стало известно, что Александр Карелин поддержит кандидатуру Андрея Травникова в выборах.

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