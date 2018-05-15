Избавить резидентов территорий опережающего развития от налогов предложил Андрей Травников

В течение пяти лет компании-резиденты территорий опережающего социально-экономического развития смогут не платить налог на прибыль; изменения в региональный закон утвердили на заседании правительства под председательством Андрея Травникова.

Компании, признанные резидентами территорий опережающего социально-экономического развития, будут освобождены от налога на прибыль на пять лет. В течение следующих пяти лет после «льготного периода» резиденты должны будут отчислять в пользу государства 10 %.

Доклад об изменениях в закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» на заседании правительства 14 мая представил исполняющий обязанности министра экономического развития региона Виталий Шовтак.

Участники заседания одобрили внесение изменений и передали в Законодательное собрание региона для дальнейшего рассмотрения.

В данное время территорией с опережающим развитием в Новосибирской области признан посёлок Линёво, и рассматривается заявка на получение такого статуса от посёлка Горного.

Для участников программы «Комплексное развитие моногородов» также предусмотрены льготы по страховым взносам, налогам на имущество и землю.

Кроме того, Фонд развития моногородов РФ предоставляет субсидию для создания объектов инженерной инфраструктуры в размере до 95 % от общей стоимости объектов, которые необходимы для реализации инвестиционных проектов резидентов.

Напомним, в январе Власти выделили 653 млн рублей на благоустройство моногородов в Новосибирской области.