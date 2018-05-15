К морю за полмиллиона: что россияне позволили себе на майские праздники

Эксперты популярного сервиса по поиску авиабилетов рассказали, куда на майские праздники было дороже всего слетать: в топ попали Греция, Арабские Эмираты и Болгария.

Бюджетные билеты на майские праздники в Ереван и Париж разлетелись ещё в апреле. Однако дорогие перелёты тоже оказались востребованными. Например, рекорд в мае побило путешествие из Москвы в греческие Салоники за полмиллиона рублей.

Чтобы провести выходные в Бангкоке, туристы из Южно-Сахалинска забронировали авиабилеты стоимостью 315 тысяч рублей на двоих.

Перелёты в Дубай и Бургас стоили немногим дешевле: в среднем, билет на одного взрослого обошёлся в 200 тысяч.

«Рекорд прошлогодних майских российским туристам побить не удалось. Тогда пара из Москвы слетала в Дубай 975,5 тысяч рублей», — сообщили аналитики Aviasales.

Красиво не запретишь не только летать, но и жить: 624 тысячи рублей за неделю в Park Plaza Westminster Bridge обогнали все отельные бронирования в мае. Следующие за ними — Le Meridien на Пхукете и Anantara в Дубае — в пределах 350 тысяч рублей смотрятся практически бюджетным размещением.

Напомним, самыми популярными направлениями россиян в мае стали Москва, Сочи, Симферополь, Краснодар, Петербург, Минеральные Воды, Махачкала и Калининград — в России и Кишинёв, Тбилиси, Стамбул, Париж, Прага, Тель-Авив и Барселона — за рубежом.