Летать, гадать и жечь костры запретят в новосибирском метро

Ведьмам в новосибирской подземке придётся несладко: в списке из 52 пунктов новых правил пользования метро запретили некоторые действия из их атрибутики.

Минтранс РФ опубликовал проект приказа об утверждении типовых правил пользования метро. Всего в документе 52 пункта с несколькими десятками подпунктов. Пресс-служба Новосибирского метрополитена отобрала из них самые интересные.

«В вагоне пассажиры должны снимать со спины рюкзаки и другую объёмную ручную кладь. В метро запрещается провозить велосипеды (исключение — складные велосипеды в чехлах). Нельзя провозить собак без намордников и вне клеток (собак-поводырей данное правило не касается). Запрещается ездить по станциям на роликовых коньках, самокатах, велосипедах, мопедах и мотоциклах», — сообщили на сайте Новосибирского метрополитена.

Также по новым правилам нельзя будет попрошайничать, приставать к работникам метрополитена или другим пассажирам с предложениями обмена товаров, купли-продажи, а также в целях гадания.

Более того, горожане в скором времени больше не смогут разводить костры и пользоваться летательными аппаратами в метрополитене. Причём последнее «категорически запрещено».

«В правилах прописано, что пассажиры обязаны уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. В правилах метро в настоящее время эта форма дана только в качестве рекомендации», — сообщила пресс-служба ведомства.

Правила начнут действовать со дня вступления в силу Федерального закона «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Напомним, в апреле донорский вагон вышел в рейс в новосибирском метро.