7 баллов
+6 °C

Подростки проломили младенцу череп брошенной с крыши лопатой в Новосибирске

 15 мая, 10:12
были упомянуты
подходящие темы
Подростки проломили младенцу череп брошенной с крыши лопатой в Новосибирске
фото из группы «Инцидент. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

В Новосибирске мужчина нёс восьмимесячного сына на руках, когда на них упала лопата — малыша чудом спасли врачи, наложив 11 швов.

О страшном происшествии рассказала группе «Инцидент. Новосибирск» соцсети «ВКонтакте» сама мама пострадавшего ребёнка. 9 мая мимо дома на улице Тополёвой, 16 женщина вместе с мужем, который нёс восьмимесячного сына на руках, и другом возвращались домой с праздничного салюта.

«Муж увидел, что на крыше стоит компания подростков, сказал нам, мы как-то не обратили на это внимание и шли дальше к дому. Ребёнок был на руках у папы, друг катил сзади коляску, а я шла рядом, нам до подъезда оставалось два шага», — рассказала мама малыша.

Затем они услышали, как подростки сказали: «Кидай, там никого нет!». Муж им ответил: «Я сейчас как кину!». В следующую секунду мужчина поднял голову и увидел, что на них летит лопата.

«Он как мог закрыл ребёнка, попытался отбить рукой. В итоге она отбилась от руки и попала ребёнку в голову. Если бы он не поднял голову и не поднял руку, я боюсь представить, что было бы дальше с сыном и мужем... После удара муж отбежал под козырёк к подъезду и закричал: „Вызывай скорую!“», — написала женщина.

Мать взяла ребёнка на руки — он весь был в крови. Тем временем муж попытался поймать ту толпу, но ему удалось задержать только одного. В итоге женщина поехала с малышом на скорой в детскую больницу № 3, а мужчина с полицейскими — в отделение. Малыша, к счастью, спасти удалось, наложив 11 швов.

«В полиции сказали, что нужно дождаться экспертизы, когда снимут швы. Скорее всего, там напишут как „легкая степень“, и так как подросткам по 17 лет, то это максимум штраф до 40 тысяч, и больше ничего им не будет», — отметила мать пострадавшего малыша.

В МВД по Новосибирской области сообщили Сиб.фм, что звонок о том, что на мужчину с ребёнком на руках упал с верхних этажей (или крыши) предмет, поступил вечером в полицию Октябрьского района.

«На место происшествия были вызваны сотрудники скорой помощи и полиции. Ребёнка госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов опросили всех лиц, находящихся на месте происшествия. В настоящее время полицейские проводят проверку по данному происшествию, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала пресс-служба МВД.

Напомним, страдающие дети от рук подростков — уже не редкость, 14 мая стало известно, что 17-летняя няня в Красноярском крае пытала ребёнка горячей водой.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 8 мая, 11:05 • статья

Маскарада не будет

Корреспондент Сиб.фм выяснял, почему гражданская инициатива по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, достигшая статуса международного общественного движения, рискует потерять первоначальный смысл
 21 апреля, 10:53 • статья

Спасти пожарного Генина

Шокирующая хронология событий в «Зимней вишне»
 3 апреля, 16:28 • статья

От подвала до крыши

В регионах страны идут масштабные проверки торговых центров. Ревизоры исследуют здания с подвала до крыш и внимательно изучают документы. Сиб.фм проследил за ходом одной из проверок. Подробности в материале нашего корреспондента.
самое популярное

О чём не принято говорить

 10 мая, 11:02 • колонка
Наталья Бортник
журналист
Знаток малых театральных площадок Новосибирска Наташа Бортник специально для Сиб.фм рассказала, как танцует о насилии команда театра «Синестетика».
 2 мая, 17:34 • новость

WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года

Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram, сообщает «Звезда» со ссылкой на экспертов портала akket.com.
 7 мая, 16:50 • новость

Потерявший семью в «Зимней вишне» житель Кемерово даст пресс-конференцию в Москве

Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и троих детей в пожаре в кемеровском ТЦ, стал общественником-энтузиастом; 10 мая он обнародует результаты собственного расследования о трагедии.
 9 мая, 10:07 • новость

С помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО

Житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.
 3 мая, 06:04 • новость

В эфир вышла новосибирская серия «Следствие вели...»

Серия документального цикла «Следствие вели...» с Леонидом Каневским вышла в эфир телеканала НТВ; для создания фильма съёмочная группа приезжала в Новосибирск.
 10 мая, 08:04 • новость

Библию за 4 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Священное писание, изданное в середине XIX века, предложила приобрести жительница Новосибирска за баснословную сумму.