Подростки проломили младенцу череп брошенной с крыши лопатой в Новосибирске

В Новосибирске мужчина нёс восьмимесячного сына на руках, когда на них упала лопата — малыша чудом спасли врачи, наложив 11 швов.

О страшном происшествии рассказала группе «Инцидент. Новосибирск» соцсети «ВКонтакте» сама мама пострадавшего ребёнка. 9 мая мимо дома на улице Тополёвой, 16 женщина вместе с мужем, который нёс восьмимесячного сына на руках, и другом возвращались домой с праздничного салюта.

«Муж увидел, что на крыше стоит компания подростков, сказал нам, мы как-то не обратили на это внимание и шли дальше к дому. Ребёнок был на руках у папы, друг катил сзади коляску, а я шла рядом, нам до подъезда оставалось два шага», — рассказала мама малыша.

Затем они услышали, как подростки сказали: «Кидай, там никого нет!». Муж им ответил: «Я сейчас как кину!». В следующую секунду мужчина поднял голову и увидел, что на них летит лопата.

«Он как мог закрыл ребёнка, попытался отбить рукой. В итоге она отбилась от руки и попала ребёнку в голову. Если бы он не поднял голову и не поднял руку, я боюсь представить, что было бы дальше с сыном и мужем... После удара муж отбежал под козырёк к подъезду и закричал: „Вызывай скорую!“», — написала женщина.

Мать взяла ребёнка на руки — он весь был в крови. Тем временем муж попытался поймать ту толпу, но ему удалось задержать только одного. В итоге женщина поехала с малышом на скорой в детскую больницу № 3, а мужчина с полицейскими — в отделение. Малыша, к счастью, спасти удалось, наложив 11 швов.

«В полиции сказали, что нужно дождаться экспертизы, когда снимут швы. Скорее всего, там напишут как „легкая степень“, и так как подросткам по 17 лет, то это максимум штраф до 40 тысяч, и больше ничего им не будет», — отметила мать пострадавшего малыша.

В МВД по Новосибирской области сообщили Сиб.фм, что звонок о том, что на мужчину с ребёнком на руках упал с верхних этажей (или крыши) предмет, поступил вечером в полицию Октябрьского района.

«На место происшествия были вызваны сотрудники скорой помощи и полиции. Ребёнка госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов опросили всех лиц, находящихся на месте происшествия. В настоящее время полицейские проводят проверку по данному происшествию, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала пресс-служба МВД.

Напомним, страдающие дети от рук подростков — уже не редкость, 14 мая стало известно, что 17-летняя няня в Красноярском крае пытала ребёнка горячей водой.