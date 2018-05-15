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Семья погибшего в Сирии новосибирского лётчика получит 1 млн рублей

 15 мая, 12:34
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Семья погибшего в Сирии новосибирского лётчика получит 1 млн рублей
фото с сайта MilitaryArms.ru

Правительство Новосибирской области выделило 1 млн рублей супруге и сыну погибшего в Сирии лётчика Дениса Сафронова — распоряжение подписал врио главы региона Андрей Травников.

По распоряжению врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова семья погибшего в Сирии лётчика Дениса Сафронова получит 1 млн рублей. Деньги будут направлены в качестве материальной помощи из резервного фонда регионального правительства.

«Соответствующий проект распоряжения одобрен 14 мая на заседании правительства Новосибирской области под председательством главы региона Андрея Травникова», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Старший лейтенант Денис Сафронов родился в Новосибирске, проходил подготовку в Новосибирском учебном авиационном центре им. Покрышкина и Краснодарском высшем военном авиационном училище. Командировка в Сирию была для 27-летнего лётчика первой.

Сафронов погиб 6 марта при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 в Сирии. Борт, заходя на посадку, разбился на аэродроме Хмеймим.

3 мая Дениса Сафронова с почестями похоронили на Заельцовском кладбище Новосибирска рядом с мемориалом «Раненый воин».

Напомним, 3 мая российский истребитель СУ-30СМ потерпел крушение в Сирии.

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