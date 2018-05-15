Смерть пенсионера от рыбной кости расследует СК Красноярского края

Житель Красноярска, подавившийся за обедом костью, обратился в больницу; медики отправили его домой, и через неделю мужчина скончался; следователи, подозревая врачей в ненадлежащем исполнении обязанностей, завели уголовное дело.

23 марта в Красноярской краевой больнице в результате перфорации пищевода инородным предметом с последующим осложнением скончался 62-летний мужчина. Неделей ранее он обратился больницу скорой помощи им. Н. С. Карповича с жалобами на боли в животе, поясняя при этом, что во время еды подавился костью. Врачи осмотрели мужчину и отправили домой, не выявив хирургической патологии.

Заключение комиссионной экспертизы указывает на то, что медицинские работники больницы скорой помощи допустили ошибку в диагностике.

Выяснить все обстоятельства произошедшего предстоит сотрудникам СК.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Следователи изъяли медицинскую карту пострадавшего, в данное время выясняют подробности его лечения и допрашивают работников обоих медучреждений.

Напомним, в январе жителя Новосибирска, больного диабетом, возили из одной больницы в другую, пока он не умер.