Telegram хочет отменить блокировку через суд
15 мая, 06:14
Юристы компании Telegram обратились в Мосгорсуд с просьбой отменить решение Таганского районного суда, по которому мессенджер должен быть заблокирован.
Представители сервиса Telegram подали в Мосгорсуд апелляционную жалобу на решение Таганского районного суда, согласно которому сервис должны были заблокировать в России.
«Прошу отменить решение Таганского районного суда города Москвы от 13 апреля 2018 года», — цитирует ТАСС адвоката Павла Чикова.
Судебная тяжба и нешуточная борьба Telegram и Роскомнадзора начались с требования ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. Основатель сервиса Павел Дуров этого не сделал, сказав, что ФСБ требует невозможного. 13 апреля суд удовлетворил ходатайство о блокировке Telegram в России.
Напомним, 5 мая ТОП-блогер Илья Варламов пообещал подать в суд на Роскомнадзор из-за блокировки Telegram.