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Telegram хочет отменить блокировку через суд

 15 мая, 06:14
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Telegram хочет отменить блокировку через суд
фото с сайта telegram.com

Юристы компании Telegram обратились в Мосгорсуд с просьбой отменить решение Таганского районного суда, по которому мессенджер должен быть заблокирован.

Представители сервиса Telegram подали в Мосгорсуд апелляционную жалобу на решение Таганского районного суда, согласно которому сервис должны были заблокировать в России.

«Прошу отменить решение Таганского районного суда города Москвы от 13 апреля 2018 года», — цитирует ТАСС адвоката Павла Чикова.

Судебная тяжба и нешуточная борьба Telegram и Роскомнадзора начались с требования ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. Основатель сервиса Павел Дуров этого не сделал, сказав, что ФСБ требует невозможного. 13 апреля суд удовлетворил ходатайство о блокировке Telegram в России.

Напомним, 5 мая ТОП-блогер Илья Варламов пообещал подать в суд на Роскомнадзор из-за блокировки Telegram.

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